انتهت دوري المحترفين - وادي دجلة (0)-(0) لافيينا
الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 17:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وادي دجلة مع لافيينا في الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري.
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نهاية المباراة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق12. محمود السيد دياسطي يهدر ركلة الجزاء ويتألق الحارس.
ق10. ركلة جزااء لوادي دجلة
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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