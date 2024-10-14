انتهت دوري المحترفين - وادي دجلة (0)-(0) لافيينا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وادي دجلة مع لافيينا في الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق12. محمود السيد دياسطي يهدر ركلة الجزاء ويتألق الحارس.

ق10. ركلة جزااء لوادي دجلة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل