انتهت دوري المحترفين - وادي دجلة (0)-(0) لافيينا

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

زد - وادي دجلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وادي دجلة مع لافيينا في الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق12. محمود السيد دياسطي يهدر ركلة الجزاء ويتألق الحارس.

ق10. ركلة جزااء لوادي دجلة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

دوري المحترفين وادي دجلة لافيينا
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