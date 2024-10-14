بعد إصابة حارسه.. الجونة يضم عمرو شعبان في انتقال حر

أعلن نادي الجونة التعاقد مع عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف الجونة عن مدة تعاقد الحارس، لكن علم FilGoal.com أن عقد الحارس يمتد لمدة 3 مواسم مع الجونة.

ويعاني الجونة قبل انطلاق الموسم من إصابة حارسه أحمد مسعود بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك عودة صبحي سليمان إلى الاتحاد السكندري عقب انتهاء إعارته.

وشارك الحارس البالغ من العمر 31 عاما في 11 مباراة مع المحلة الموسم الماضي.

واستقبلت شباكه 13 هدفا وحافظ على شباكه من عدم تلقي الأهداف في مباراتين.

وإجمالا خاض شعبان 68 مباراة وسُجل في مرماه 78 هدفا وحافظ على شباكه في 21 مباراة.

ويواصل الجونة تدعيم صفوفه بضم صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الجونة مع النيجيري كريستيان أوبينا دون الإفصاح عن التفاصيل.

وأصبح كريستيان أوبينا ثاني المحترفين المنضمين لصفوف الجونة ضمن تدعيمات الموسم الجديد بعد ضم مواطنه فيفور أكيم على سبيل الإعارة.

وضم الجونة كذلك مع محمود حسونة ومحمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا".

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

وينطلق دوري هذا الموسم بنظام جديد من أجل إنهاء الموسم بشكل مبكر.

ويقام الدوري من دور واحد على أن يتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين.

تضم المجموعة الأولى أول 9 فرق من الدور الأول للمنافسة على اللقب.

بينما المجموعة الثانية تضم آخر 9 فرق للمنافسة على الهبوط.

ومن المتوقع إقامة قرعة منافسات الموسم الجديد عقب نهاية التوقف الدولي.