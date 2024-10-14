برشلونة يكشف طبيعة إصابة لامين يامال

كشف نادي برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه الشاب لامين يامال.

واستبعد يامال من معسكر منتخب إسبانيا بسبب الإصابة.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "أكدت الفحوصات التي أجريت صباح الاثنين على لامين يامال إصابته بشد في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى".

وأضاف البيان "سيتحدد موعد عودته للتدريبات بناء على سرعة تعافيه".

وأشار المنتخب الإسباني إلى أن لامين قد خضع لأشعة رنين مغناطيسي وأظهرت معاناته من إجهاد عضلي ولكنه لا يعاني من أي إصابة قوية.

وقرر المنتخب إراحة اللاعب لكي لا تتفاقم الإصابة.

وأعلن منتخب إسبانيا استدعاء رودريجو ريكيلمي لاعب أتليتكو مدريد بدلا من لامين يامال.

وفقا للتقارير الإسبانية فإن اللاعب قد يغيب عن مواجهة إشبيلية مع برشلونة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز على الدنمارك بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وظهر لامين يامال وهو يعرج عقب نهاية المباراة بعد تعرضه لأكثر من تدخل خشن خلالها.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الدنمارك صاحب المركز الثاني.