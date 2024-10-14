الصفقة التاسعة.. الجونة يضم محترف جديد

يواصل فريق الجونة تدعيم صفوفه بضم صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي الجونة بشكل رسمي ضم النيجيري كريستيان أوبينا دون الإفصاح عن التفاصيل.

وأصبح كريستيان أوبينا ثاني المحترفين المنضمين لصفوف الجونة ضمن تدعيمات الموسم الجديد بعد ضم مواطنه فيفور أكيم على سبيل الإعارة.

ويستعد نادي الجونة لانطلاق مسابقة الدوري بنظامها الجديد والمقرر أن تبدأ بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وبات أوبينا تاسع صفقات الجونة بشكل عام بعد كل من محمود حسونة ومحمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا".

ويعاني الجونة قبل انطلاق الموسم من إصابة حارسه أحمد مسعود بقطع في الرباط الصليبي.

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

وينطلق دوري هذا الموسم بنظام جديد من أجل إنهاء الموسم بشكل مبكر.

ويقام الدوري من دور واحد على أن يتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين.

تضم المجموعة الأولى أول 9 فرق من الدور الأول للمنافسة على اللقب.

بينما المجموعة الثانية تضم آخر 9 فرق للمنافسة على الهبوط.

ومن المتوقع إقامة قرعة منافسات الموسم الجديد عقب نهاية التوقف الدولي.