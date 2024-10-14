الصفقة التاسعة.. الجونة يضم محترف جديد

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

كريستيان أوبينا - الجونة

يواصل فريق الجونة تدعيم صفوفه بضم صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي الجونة بشكل رسمي ضم النيجيري كريستيان أوبينا دون الإفصاح عن التفاصيل.

وأصبح كريستيان أوبينا ثاني المحترفين المنضمين لصفوف الجونة ضمن تدعيمات الموسم الجديد بعد ضم مواطنه فيفور أكيم على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول - الصفقة الثامنة.. محمود حسونة إلى الجونة كما كشف في الجول.. أكيم سادس صفقات الجونة كما كشف في الجول - الجونة يضم أحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة "سيضيف لمسة جديدة".. الجونة يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي السابق

ويستعد نادي الجونة لانطلاق مسابقة الدوري بنظامها الجديد والمقرر أن تبدأ بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وبات أوبينا تاسع صفقات الجونة بشكل عام بعد كل من محمود حسونة ومحمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا".

ويعاني الجونة قبل انطلاق الموسم من إصابة حارسه أحمد مسعود بقطع في الرباط الصليبي.

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

وينطلق دوري هذا الموسم بنظام جديد من أجل إنهاء الموسم بشكل مبكر.

ويقام الدوري من دور واحد على أن يتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين.

تضم المجموعة الأولى أول 9 فرق من الدور الأول للمنافسة على اللقب.

بينما المجموعة الثانية تضم آخر 9 فرق للمنافسة على الهبوط.

ومن المتوقع إقامة قرعة منافسات الموسم الجديد عقب نهاية التوقف الدولي.

الجونة كريستيان أوبينا
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يفكر في إعادة أوسكار مينجيزا الجونة يتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى القناة السابق بعد إصابة حارسه.. الجونة يضم عمرو شعبان في انتقال حر تقارير: صراع يونايتد وبرشلونة وبايرن على ضم "البديل الهداف" تأكيدا لـ في الجول.. مدير الكرة بـ حرس الحدود يكشف عددا من صفقات الفريق بين نسختي السنغالي أليون ندور.. أي منهما يفاوضه الأهلي؟ في انتظار سيراميكا.. المصري يعلن رحيل حسين السيد كما كشف في الجول - الصفقة الثامنة.. محمود حسونة إلى الجونة
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يفكر في إعادة أوسكار مينجيزا 12 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين - في ختام الجولة.. وادي دجلة يتعادل مع لافيينا سلبيا 43 دقيقة | القسم الثاني
الجونة يتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى القناة السابق 44 دقيقة | ميركاتو
علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل 49 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة من كولر استعدادا للسوبر المصري 55 دقيقة | الكرة المصرية
تأكيدا لـ في الجول - عودة تراوري إلى تدريبات الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
دوري السيدات – الزمالك يحقق الفوز الأول على زد بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
ذا تايمز: الاتحاد الإنجليزي يعرض على جوارديولا تدريب إنجلترا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 بمشاركة إيجاريا وفتوح.. بتروجت يهزم الزمالك وديا