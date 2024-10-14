جيسوس يقرر إراحة بونو في لقاء الفيحاء من أجل العين.. وتضارب حول فترة غيابه

أوضحت جريدة اليوم السعودية أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي اتخذ قرارا بشأن مشاركة المغربي ياسين بونو خلال مباراة الفيحاء، بعد إصابته مع منتخب المغرب مؤخرا.

وأصيب بونو خلال لقاء المغرب ضد إفريقيا الوسطى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وذكر التقرير أن جيسوس اتخذ هذا القرار من أجل تجهيز الحارس المغربي لمباراة العين الإماراتي ضمن بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة.

سيلعب الهلال ضد الفيحاء في الجولة السابعة من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه العين يوم الاثنين المقبل.

ولا يرغب المدرب البرتغالي في المجازفة بالمغربي ياسين بونو، في مباراة الفيحاء، وذلك بعد الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مباراة المغرب أمام إفريقيا الوسطى.

وذكرت شبكة beIN sports أن فترة غياب بونو قد تصل إلى 3 أسابيع.

بينما أوضحت قناة العربية أن اللاعب سيعود إلى الملاعب خلال أسبوع.

وكان وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قد تحدث عن إصابة ياسين بونو حارس مرمى الفريق.

وكشف وليد الركراكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "للأسف بونو تعرض للإصابة لكنه في حالة جيدة".

وتابع "أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة وتبعده عن الملاعب لمدة طويلة".

وأضاف الركراكي "نتمنى أن يكون بونو معنا في معسكر شهر نوفمبر المقبل".

وتعرض بونو لإصابة عضلية غاب على أثرها عن المتبقي من مواجهة إفريقيا الوسطى.

وتغلب منتخب المغرب على إفريقيا الوسطى بخمسة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وأشرف حكيمي بينما أحرز عز الدين أوناحي هدفين.

الفوز رفع رصيد المغرب لـ 9 نقاط في الصدارة، بينما ظل منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتل منتخب الحابون المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تتذيل ليسوتو الترتيب بنقطة وحيدة.