خبر في الجول - الأهلي يفاضل بين بلدين لبدء المرحلة الثانية من تأهيل كريم فؤاد

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 14:20

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بلدية المحلة - هدف كريم فؤاد

بدأ الأهلي التحرك من أجل بدء المرحلة الثانية من علاج وتأهيل كريم فؤاد من عملية القطع في الرباط الصليبي.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة سموحة ضد الأهلي في الموسم الماضي بالدوري المصري بعد التحام مع عمرو قلاوة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يفاضل في الوقت الحالي بين دولتي النمسا وقطر من أجل المرحلة الثانية من تأهيل كريم فؤاد.

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وأجرى فؤاد جراحة الرباط الصليبي بشكل ناجح في نهاية أغسطس ويخضع حاليا لعمليات تأهيل من أجل العودة للملاعب.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة الموسم قبل الماضي.

واعتمد الأهلي على كريم فؤاد مؤخرا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

وشارك صاحب الـ 25 عاما في 39 مباراة خلال الموسم الماضي قبل التعرض للإصابة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

من هو كريم فؤاد؟

وُلد في مدينة طنطا، وبدأ مسيرته مع ناشئين نادي النجوم حتى وصل للفريق الأول.

في 2020 انتقل لإنبي معارا وخلال تلك الفترة قدم أداءً رائعا بالإضافة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ولفت نظر الأهلي الذي تعاقد معه عقب نهاية الموسم.

جميع أشقاء كريم فؤاد مارسوا كرة القدم لذلك فهو يحصل على آرائهم قبل أي خطوة تتعلق بمسيرته.

كاد أن يذهب إلى بنفيكا لقضاء فترة معايشة ولكن حظر السفر بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

ويجيد كريم اللعب كظهير أيمن أو أيسر، كما يجيد اللعب كجناح.

الأهلي كريم فؤاد الرباط الصليبي
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