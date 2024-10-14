النصر يعيد لابورت في طائرة خاصة.. ويرفض إعادة حارسه البرازيلي بالطريقة نفسها

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر وفرت طائرة خاصة من أجل إعادة الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق إلى الرياض بعد واجبه الدولي مع منتخب بلاده، فيما رفض المسؤولون اتخاذ خطوة مماثلة مع الحارس البرازيلي ماتيوس بينتو.

وأوضح التقرير أن إدارة النصر رفضت إعادة بينتو بالطريقة نفسها بسبب ارتفاع تكلفة توفير طائرة خاصة من أجل بينتو إذ يقدر سعرها بنحو 200 ألف دولار، بينما بلغت قيمة نقل لابورت نحو 50 ألف دولار.

وأضاف التقرير ان المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي يصر على توفير الطائرة الخاصة لبينتو من أجل اللحاق بالتدريب الأخير الخميس قبل مواجهة الشباب المقررة الجمعة، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ورجح التقرير أن يحضر بينتو إلى الرياض مساء الخميس ليتكرر سيناريو وصوله عند ملاقاة أهلي جدة 13 سبتمبر الماضي التي انتهت بالتعادل 1-1.

ولعب الحارس البرازيلي مواجهة أهلي جدة أساسيا دون راحة من رحلة طيران طويلة أو خوض أي تدريب مع الفريق بعد فراغه من واجبه الدولي خلال فترة التوقف الدولية الماضية.

ويواجه منتخب البرازيل، الذي يضم بينتو، نظيره البيروفي فجر الأربعاء، على أن يغادر الحارس عقب المباراة مباشرة إلى السعودية من أجل اللحاق بلقاء الشباب.

وأشار التقرير إلى أن لابورت سيصل إلى الرياض الأربعاء المقبل بعد نهاية لقاء منتخب بلاده أمام صربيا الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة بعد 4 انتصارات وتعادلين.

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