تقرير سعودي: لمواجهة الأهلي.. طرح تذاكر مهرجان اعتزال خالد مسعد 28 أكتوبر

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

خالد مسعد

استقرت اللجنة المنظمة لمهرجان اعتزال خالد مسعد نجح أهلي جدة ومنتخب السعودية السابق على موعد طرح تذاكر مواجهة الأهلي المصري.

وتحدد موعد مواجهة ودية بين الأهلي وأهلي جدة خلال حفل اعتزال خالد مسعد نجم الفريق ومنتخب السعودية السابق.

وأقيم مؤتمرا صحفيا أعلن فيه خالد مسعد عن انطلاق مباريات حفل اعتزاله يوم 12 نوفمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
خالد مسعد: فضلت مواجهة الأهلي في مباراة اعتزالي على فرق أوروبية تحدد الموعد.. الأهلي يواجه أهلي جدة في اعتزال خالد مسعد الدرجة الثانية - مسعد عوض ضمن 3 صفقات في إيسترن كومباني مسعد عوض يكشف لـ في الجول أسباب رحيله عن غزل المحلة

وسيتم طرح تذاكر مهرجان اعتزال خالد مسعد يوم 28 أكتوبر الجاري عبر منصة وي بوك.

وستقام مباراة تجمع الأهلي وأهلي جدة وستقام في 12 نوفمبر في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

بالإضافة لمباراة بين أصدقاء خالد مسعد وجيل نجوم منتخب السعودية الذين شاركوا في كأس العالم 1994.

ويشارك من نجوم المنتخب الوطني والكرة السعودية في مهرجان اعتزال خالد مسعد كل من ماجد عبدالله ويوسف الثنيان وسامي الجابر وفهد الهريفي ومحيسن الجمعان ومحمد عبدالجواد ومحمد نور ومحمد الدعيع وفؤاد أنور وطلال جبرين وحسين عبدالغني وفهد المهلل وخالد قهوجي عبدالله وصالح حمزة صالح وسعيد العويران وصالح الداوود وصالح النعيمة.

وسبق أن أعلن مسعد في شهر يونيو الماضي موافقة الأهلي على خوض مباراة اعتزاله.

وقال مسعد في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة الميدان السعودية: "اخترت الأهلي المصري في حفل اعتزالي".

وأضاف "اخترته لأني أحب هذا النادي جدا".

وأكمل"إنه أكبر نادي في إفريقيا ومن أفضل الأندية العربية والحمد لله حصلنا على الموافقة".

خالد مسعد اعتزل كرة القدم عام 2004.

وتقام مباراة اعتزال مسعد بعد اعتزاله الفعلي بـ 20 عاما.

اللاعب الذي خاض أغلب مسيرته في الأهلي السعودي حتى عام 2000، انتقل إلى الغريم اتحاد جدة واعتزل في صفوفه عام 2004.

وشارك مسعد مع منتخب السعودية في كأس العالم 1994 و1998.

الأهلي أهلي جدة خالد مسعد
نرشح لكم
الجونة يتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى القناة السابق علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل مران الأهلي - محاضرة من كولر استعدادا للسوبر المصري تأكيدا لـ في الجول - عودة تراوري إلى تدريبات الإسماعيلي دوري السيدات – الزمالك يحقق الفوز الأول على زد بثلاثية دوري المحترفين – السكة الحديد مودرن الفائز الوحيد.. وتعادل في 3 مباريات بعد إصابة حارسه.. الجونة يضم عمرو شعبان في انتقال حر الصفقة التاسعة.. الجونة يضم محترف جديد
أخر الأخبار
دوري المحترفين - في ختام الجولة.. وادي دجلة يتعادل مع لافيينا سلبيا 6 دقيقة | القسم الثاني
الجونة يتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى القناة السابق 7 دقيقة | ميركاتو
علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل 13 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة من كولر استعدادا للسوبر المصري 19 دقيقة | الكرة المصرية
تأكيدا لـ في الجول - عودة تراوري إلى تدريبات الإسماعيلي 28 دقيقة | الدوري المصري
دوري السيدات – الزمالك يحقق الفوز الأول على زد بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
ذا تايمز: الاتحاد الإنجليزي يعرض على جوارديولا تدريب إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين – السكة الحديد مودرن الفائز الوحيد.. وتعادل في 3 مباريات 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 بمشاركة إيجاريا وفتوح.. بتروجت يهزم الزمالك وديا