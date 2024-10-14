ريليفو: براهيم دياز قد يعود لريال مدريد أقرب من المتوقع

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

بيلينجهام - دياز

ذكرت منصة ريليفو أن براهيم دياز لاعب ريال مدريد قد يعود لصفوف ناديه في وقت أقرب من المتوقع.

ويغيب دياز منذ منتصف سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير أن عملية تعافي النجم المغربي تسير بشكل جيد للغاية.

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ورجح التقرير أن براهيم دياز قد يعود في الثاني من نوفمبر بمباراة فالنسيا.

حين أصيب اللاعب المغربي أفادت صحيفة آس الإسبانية أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

وتعرض دياز للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد سبتمبر الماضي.

الإصابة هي الأقوى للجناح المغربي منذ عام 2021 عندما غاب لمدة شهر عن ميلان بسبب الإصابة.

وكان من المتوقع أن يعود دياز للمشاركة مع الفريق من جديد في شهر ديسمبر المقبل.

وشارك دياز منذ بداية الموسم في 6 مباريات وخلالها سجل هدفا وصنع آخر.

براهيم دياز ريال مدريد
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