لإنقاذ فريق ديانج.. نور الدين بن زكري مدربا لـ الخلود

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 10:52

كتب : FilGoal

نور الدين بن زكري

أعلن نادي الخلود السعودي تولي الجزائري نور الدين بن زكري القيادة الفنية للفريق.

أليو ديانج

النادي : الخلود

الخلود

ويأتي ذلك خلفا للبرتغالي باولو دوارتي.

ونشر الخلود في بيان رسمي إتمام الاتفاق مع نور الدين بن زكري عقب الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية للموسم.

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ويلعب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي المعار إلى الخلود مع الفريق السعودي هذا الموسم.

وخاض الخلود ست مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم وحقق انتصارا وحيدا وتعادل في مباراة أخرى مقابل 4 هزائم.

وسبق وأن تولى بن زكري قيادة فرق ضمك والفيحاء والرائد والأخدود في السعودية.

بينما تولى قيادة الوكرة القطري وأهلي شندي السوداني.

وفي الجزائر تولى قيادة فريقي وفاق سطيف ومولودية الجزائر.

ويلعب الخلود مباراته المقبلة أمام الفتح يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وخسر الخلود آخر مباراتين في الدوري أمام كل من الهلال والخليج.

نور الدين بن زكري الخلود ديانج
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