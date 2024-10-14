مواعيد مباريات الإثنين 14 أكتوبر 2024.. دوري الأمم الأوروبية والمحترفين والسيدات

تتواصل منافسات التوقف الدولي لشهر أكتوبر بين تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية.

أما على مستوى المحلي فتقام منافسات دوري المحترفين بالإضافة لمباراة في دوري السيدات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

دوري المحترفين

تقام خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

ويحل الترسانة ضيفا على ديروط في الثالثة والنصف عصرا، بينما يواجه بترول أسيوط فريق وي بنفس التوقيت.

ويستضيف أسوان فريق كهرباء الإسماعيلية بينما يواجه المنصورة فريق السكة الحديد مودرن في الثالثة والنصف عصرا.

وأخيرا يستضيف وادي دجلة فريق لافيينا في تمام السادسة مساء.

دوري السيدات

يحل الزمالك ضيفا على فريق زد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا.

تصفيات أمم إفريقيا

يحل منتخب الكاميرون ضيفا على كينيا في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضيف منتخب السودان نظيره غانا في نفس التوقيت.

ويحل منتخب الجزائر ضيفا على توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة في تمام السابعة مساء.

دوري الأمم الأوروبية

يلعب منتخب ألمانيا ضد هولندا ضمن منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على بلجيكا في نفس التوقيت.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.