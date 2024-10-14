مواعيد مباريات الإثنين 14 أكتوبر 2024.. دوري الأمم الأوروبية والمحترفين والسيدات

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

فرنسا - إيطاليا - بيليجريني

تتواصل منافسات التوقف الدولي لشهر أكتوبر بين تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية.

أما على مستوى المحلي فتقام منافسات دوري المحترفين بالإضافة لمباراة في دوري السيدات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
دوري الأمم الأوروبية - اليونان تنتصر على أيرلندا من أجل بالدوك.. وسقوط مدو لـ النرويج أمام النمسا دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تستعيد التوازن بثلاثية ضد فنلندا دوري الأمم الأوروبية - رونالدو يهز شباك بولندا ويقود البرتغال للفوز.. وانتصار شاق لـ إسبانيا دوري الأمم الأوروبية – ألمانيا تنتصر على البوسنة وتستغل تعادل هولندا مع المجر

دوري المحترفين

تقام خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

ويحل الترسانة ضيفا على ديروط في الثالثة والنصف عصرا، بينما يواجه بترول أسيوط فريق وي بنفس التوقيت.

ويستضيف أسوان فريق كهرباء الإسماعيلية بينما يواجه المنصورة فريق السكة الحديد مودرن في الثالثة والنصف عصرا.

وأخيرا يستضيف وادي دجلة فريق لافيينا في تمام السادسة مساء.

دوري السيدات

يحل الزمالك ضيفا على فريق زد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا.

تصفيات أمم إفريقيا

يحل منتخب الكاميرون ضيفا على كينيا في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضيف منتخب السودان نظيره غانا في نفس التوقيت.

ويحل منتخب الجزائر ضيفا على توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة في تمام السابعة مساء.

دوري الأمم الأوروبية

يلعب منتخب ألمانيا ضد هولندا ضمن منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على بلجيكا في نفس التوقيت.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

مواعيد مباريات اليوم دوري الأمم الأوروبية دوري المحترفين دوري السيدات
نرشح لكم
فابريزيو رومانو: تواصل بين أرسنال ومنتخب البرازيل بسبب إصابة مارتينيلي أول تحرك رسمي من فيفا بعد الحكم التاريخي في قضية ديارا تقارير: صراع يونايتد وبرشلونة وبايرن على ضم "البديل الهداف" دوري الأمم الأوروبية - اليونان تنتصر على أيرلندا من أجل بالدوك.. وسقوط مدو لـ النرويج أمام النمسا جوارديولا يضع شرطا للتدريب في إيطاليا.. وموقفه من منتخب إنجلترا تشواميني يدافع عن مبابي: تضخمون الأمور.. حب كيليان لفرنسا ليس بحاجة لإثبات دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تستعيد التوازن بثلاثية ضد فنلندا زيلينسكي يكشف تفاصيل لقاء كلوب واقترابه من ليفربول
أخر الأخبار
نجم نيجيريا: الأمر أصبح مخيفا.. نريد فقط العودة إلى بلدنا 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
توقفوا عن إخفاء الحقائق.. الاتحاد الليبي يرد رسميا على أزمة نيجيريا ويدلل باستقبال غانا 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
الصفقة التاسعة.. الجونة يضم محترف جديد 34 دقيقة | ميركاتو
جيسوس يقرر إراحة بونو في لقاء الفيحاء من أجل العين.. وتضارب حول فترة غيابه 41 دقيقة | سعودي في الجول
13 منتخبا على بعد خطوة من التأهل لـ كأس الأمم.. وفريق تاريخي في خطر 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح وعبد المنعم يتنافسان على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - الأهلي يفاضل بين بلدين لبدء المرحلة الثانية من تأهيل كريم فؤاد 2 ساعة | الدوري المصري
منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن رحيل مدربه الفرنسي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 بمشاركة إيجاريا وفتوح.. بتروجت يهزم الزمالك وديا