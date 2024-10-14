تأكيدا لـ في الجول.. مدير الكرة بـ حرس الحدود يكشف عددا من صفقات الفريق

كشف عمرو خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود عن عدد من صفقات الفريق الصيفية استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال خليل في تصريحاته لقناة النهار: "محمد يوسف تولى قيادة حرس الحدود قبل شهرين ولكننا نشعر أنه معنا منذ 100 عام. إنه يكرس كل جهده لأجل الفريق".

وأضاف "تعاقدنا مع عدة لاعبين مثل إيزي إيميكا من المصري ومحمد أشرف روقا من الزمالك ومحمد مجلي وعمر فتحي من المقاولون العرب وعمرو جمال من فاركو".

وأكمل "كذلك تعاقدنا مع مصطفى كاجو من زد وإسلام سمير من الداخلية وأحمد عماد من المصري وفوزي الحناوي إسلام أبو سليمة من الاتحاد".

وكشف "عمرو جمال انضم إلينا رسميا ووقع مع الفريق بعد اتفاقنا على كل شيء ويتدرب حاليا منذ أيام مع الفريق. مشكلته مع فاركو كانت تفاصيل مالية سيتم الانتهاء منها قريبا".

وواصل "ومن مواليد 2003 تعاقدنا مع أحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكم من الأهلي وعبد الرحمن جودة ومحمود أوكا من بيراميدز".

وكان حرس الحدود قد هبط بنهاية الموسم قبل الماضي 2022-2023 إلى دوري المحترفين.

ثم عاد الفريق العسكري مرة أخرى إلى الدوري الممتاز بحسم دورة الترقي.