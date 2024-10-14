ثروت سويلم: كأس مصر بدون الأهلي والزمالك صعب.. والتعاقد مع الشركة الألمانية مطلوب

أوضح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن رأيه في غياب الأهلي والزمالك عن المشاركة في المسابقات المحلية.

وقال عضو رابطة الأندية عبر قناة المحور: "محمود الخطيب لم يتحدث عن عدم مشاركة الأهلي في كأس مصر خلال اجتماع رابطة الأندية، لكنه قال بإن إدارة الأهلي ملتزمة بتطبيق كافة اللوائح".

وأضاف "كأس مصر بدون الأهلي والزمالك صعب، رأينا الوضع مختلفا بمشاركة زد وبيراميدز في النهائي، وقلت أتمنى أن تكون العقوبة على الأهلي مادية لأنه اعتذر ولم ينسحب، وهذه وجهة نظري".

وتابع "كان من الطبيعي ألا نكمل كأس مصر في ذلك التوقيت من الموسم الماضي".

وأردف "سبق وأن صرحت بأن وجود الزمالك في النسخة الماضية من كأس السوبر المصري مع الأهلي سيجعل الوضع مختلفا".

وردا على أين قرارات لجنة الانضباط بعقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز، أجاب قائلا: "اللجنة تضم قضاة حيادين، هناك تأخير في إصدار القرارات، ويجب أن يُسألوا عنها لأنهم يمثلون لجنة مستقلة عن الرابطة واتحاد الكرة".

وواصل "أنا ضد استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات القمة".

وأتم "التعاقد مع الشركة الألمانية لوضع جدول الدوري هي مرحلة مطلوبة حتى سيعرف الناس أن من كان يشغل هذا المنصب ليس سيئا".