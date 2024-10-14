بعد رحلة استغرقت 8 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا

وصلت بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا استعدادا لمواجهة الجولة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويترأس محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة بعثة منتخب مصر.

وحرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة والتواصل مع السفير المصري بموريتانيا خالد يوسف الذي كان في استقبال البعثة بالمطار.

واستغرقت رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا 8 ساعات.

ويعيب محمد صلاح ومصطفى محمد عن قائمة المنتخب من أجل إراحتهما، وكذلك نبيل عماد بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.