بعد رحلة استغرقت 8 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 01:47

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى فتحي - عمر مرموش

وصلت بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا استعدادا لمواجهة الجولة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويترأس محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة بعثة منتخب مصر.

أخبار متعلقة:
إعفاء مصطفى محمد من مواجهة مصر وموريتانيا مران منتخب مصر - قبل السفر لموريتانيا.. التدريب على ملعب زد من النجيل الصناعي الزمالك: إيقاف القيد كان متوقعا.. ولم نتخذ قرارا بشأن "أكبر قلعة رياضية في مصر" المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا

وحرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة والتواصل مع السفير المصري بموريتانيا خالد يوسف الذي كان في استقبال البعثة بالمطار.

واستغرقت رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا 8 ساعات.

ويعيب محمد صلاح ومصطفى محمد عن قائمة المنتخب من أجل إراحتهما، وكذلك نبيل عماد بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

مصر منتخب مصر موريتانيا تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
مدرب حراس منتخب 2008: وجدنا 4 لاعبين فوق 18 عاما.. وهذه هي الخطوة المقبلة إعفاء مصطفى محمد من مواجهة مصر وموريتانيا مران منتخب مصر - قبل السفر لموريتانيا.. التدريب على ملعب زد من النجيل الصناعي المدير الفني لاتحاد الكرة يكشف حقيقة التلاعب في أعمار لاعبي منتخب 2008 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا مران منتخب مصر - استشفاء الأساسيين في الفندق قبل لقاء موريتانيا بالأرقام - كيف تتأثر نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح نبيل عماد يغادر معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة
أخر الأخبار
تأكيدا لـ في الجول.. مدير الكرة بـ حرس الحدود يكشف عددا من صفقات الفريق ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم: كأس مصر بدون الأهلي والزمالك صعب.. والتعاقد مع الشركة الألمانية مطلوب ساعة | الدوري المصري
بعد رحلة استغرقت 8 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا 2 ساعة | منتخب مصر
مدرب حراس منتخب 2008: وجدنا 4 لاعبين فوق 18 عاما.. وهذه هي الخطوة المقبلة 2 ساعة | منتخب مصر
السوبر المصري - اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء كشف المنشطات 2 ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي: الراعي يمنحنا 30 مليون ويمنح الأهلي 300.. وهذا موقفي من انتخابات الاتحاد 2 ساعة | الدوري المصري
دوري الأمم الأوروبية - اليونان تنتصر على أيرلندا من أجل بالدوك.. وسقوط مدو لـ النرويج أمام النمسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
زكريا ناصف يكشف حقيقة الخلافات مع كولر ومستقبل علي معلول مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة