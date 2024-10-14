السوبر المصري - اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء كشف المنشطات

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 01:40

كتب : بسام أبو بكر

كأس السوبر المصري 2023

كشف اتحاد الكرة المصري حقيقة إلغاء كشف المنشطات في بطولة السوبر المصري.

وتشارك فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات السوبر المصري.

وشدد الاتحاد على أنه لا صحة لإلغاء كشف المنشطات في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

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وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

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