مصيلحي: الراعي يمنحنا 30 مليون ويمنح الأهلي 300.. وهذا موقفي من انتخابات الاتحاد

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن العقبات التي يواجهها الفريق بالآونة الأخيرة تحديدا في سوق الانتقالات، كما أبدى رأيه في مستقبل إدارة لجنة الحكام بعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا.

وقال مصيلحي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ليس لدي مشكلة أن يتولى إدارة لجنة الحكام مصري أو أجنبي. الأهم هو تحقيق العدالة لأن الاتحاد تضرر كثيرا من أخطاء الحكام في الموسم الماضي. كنا نقول إن الحكام بشر ولكن لا يمكن أن يتكرر ذلك في وجود تقنية الفيديو".

وكشف رئيس الاتحاد السكندري عن أزمة في سوق الانتقالات قائلا: "أواجه مشكلة في سوق الانتقالات وهي أن اللاعبين يفضلون القاهرة ومن الممكن أن يتنازلوا عن فارق في الأموال لكي يبقوا في العاصمة. أزمة المركزية تواجهنا جميعا كأندية أقاليم".

وعن المدرب نيكوديموس بابافاسيليو قال: "لقد رفض لاعبين سبق لنا ضمهم فأتينا له بلاعبين طلبهم بالاسم بدلا منهم".

وتابع "واثق تماما في بابافاسيليو. إنه يسكن معي في نفس المجمع السكني ونجتمع يوميا ونتحدث في أدق التفاصيل عن الفريق ويتم تلبية كافة طلباته. وأتوقع التواجد بين الستة الأوائل في الدوري خلال الموسم المقبل".

وأعلن "لن أترشح للانتخابات المقبلة ولن أعدل بند الـ 8 سنوات وهذا قرار نهائي. أبنائي يحبون النادي ويشجعونه ولكن لن يشاركوا في إدارته وقد اتفقنا على ذلك. سأخدم الاتحاد من الخارج وهذا سبق حدوثه في فترة المئوية".

وكشف "المسؤوليات كبيرة والعجز يصل إلى 200 مليون جنيه. كنا نضم اللاعب بـ 100 ألف دولار والدولار بـ 16 جنيها، الآن الدولا صار بـ 50 جنيها أي لو تعاقدت مع لاعب بـ 200 ألف دولار سيكلفنا 10 ملايين".

وواصل مصيلحي "كل مداخيل الاتحاد هي 30 مليون جنيه من عقد الرعاية بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء. حتى الأهلي لا يمكنه الاكتفاء بالمكاسب المادية من البطولات، ولكنه يتمكن من الإيفاء بالتزاماته بسبب عقود الرعاية، لأن الراعي إن منحني 30 مليون فهو سيمنح الأهلي 300 مليون".

وأوضح "انتهينا من العمل في محلات النادي التجارية وتأجيرها بـ 60 مليون جنيه سنويا، وسيبدأ تشغيلها عام 2025".

وأكمل "لن ارحل قبل الانتهاء من امتداد فرع النادي. تبقى بعض الرتوش الأخيرة، وسأسلم النادي بما يوفر موارد جديدة للمجلس التالي".

وأخيرا عن فريق السلة قال: "لدي 6 لاعبين تنتهي عقودهم في فريق السلة، واتفقت معهم على التجديد بالفعل وحسم هذا الأمر مسألة وقت".