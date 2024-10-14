دوري الأمم الأوروبية - اليونان تنتصر على أيرلندا من أجل بالدوك.. وسقوط مدو لـ النرويج أمام النمسا

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 01:11

كتب : FilGoal

اليونان - أيرلندا

واصل منتخب اليونان نتائجه المميزة في دوري الأمم الأوروبية وحقق الفوز على أيرلندا بنتيجة 2-0.

وكرّم لاعبو اليونان زميلهم الراحل جورج بالدوك الذي توفي منذ أيام بالفوز على إنجلترا ثم أيرلندا وتصدر الترتيب.

وتقدم الإغريق بهدف أناستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 48.

أخبار متعلقة:
دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تستعيد التوازن بثلاثية ضد فنلندا دوري الأمم الأوروبية - رونالدو يهز شباك بولندا ويقود البرتغال للفوز.. وانتصار شاق لـ إسبانيا دوري الأمم الأوروبية - الطرد يفسد العلامة الكاملة.. إيطاليا تتعادل مع بلجيكا دوري الأمم الأوروبية – ألمانيا تنتصر على البوسنة وتستغل تعادل هولندا مع المجر

وأنهى بتروس مانتالوس اللقاء بهدف في الدقيقة 90+1.

وحافظ اليونانيون على الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنجلترا.

فيما يحتل منتخب إيرلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب فنلندا الترتيب بدون رصيد.

وفي النمسا، تعرض منتخب النرويج بقيادة الهداف التاريخي إرلينج هالاند لخسارة ثقيلة بنتيجة 5-1.

وتقدمت النمسا أمام أنصارها بهدف مبكر سجله القائد ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة 8.

وسجل ألكسندر سورلوث هدف التعادل في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني وخلال 13 دقيقة سجل أصحاب الأرض 3 أهداف متتالية.

فأضاف أرناتوفيتش الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 49.

ثم سجل فيليب لينهارت وستيفان بوش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 58 و62 على الترتيب.

أنهى البديل مايكل جريجوريتش اللقاء بهدف خامس في الدقيقة 71.

المباراة لم تشهد أي تسديدة لهالاند بين القائمين والعارضة طيلة 90 دقيقة.

الفوز زاد من تعقيد المجموعة إذ تساوت النرويج والنمسا وسلوفينيا في رصيد النقاط بـ 7 لكل منتخب.

فيما يتذيل منتخب كازاخستان الترتيب بنقطة واحدة.

اليونان أيرلندا دوري الأمم الأوروبية النمسا النرويج
نرشح لكم
جوارديولا يضع شرطا للتدريب في إيطاليا.. وموقفه من منتخب إنجلترا تشواميني يدافع عن مبابي: تضخمون الأمور.. حب كيليان لفرنسا ليس بحاجة لإثبات دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تستعيد التوازن بثلاثية ضد فنلندا زيلينسكي يكشف تفاصيل لقاء كلوب واقترابه من ليفربول زوبيميندي: أرغب في الاستمرار مع سوسيداد.. وتشابي ألونسو مرجعي كوكوريا: بللت ملابسي بسب لمسة اليد ضد ألمانيا ألكسندر أرنولد: لا أريد أن أكون اللاعب الذي حقق ألقابا وهو شاب لمعاناته من إجهاد عضلي.. استبعاد لامين جمال من مواجهة صربيا
أخر الأخبار
تأكيدا لـ في الجول.. مدير الكرة بـ حرس الحدود يكشف عددا من صفقات الفريق 47 دقيقة | الدوري المصري
ثروت سويلم: كأس مصر بدون الأهلي والزمالك صعب.. والتعاقد مع الشركة الألمانية مطلوب 54 دقيقة | الدوري المصري
بعد رحلة استغرقت 8 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا ساعة | منتخب مصر
مدرب حراس منتخب 2008: وجدنا 4 لاعبين فوق 18 عاما.. وهذه هي الخطوة المقبلة ساعة | منتخب مصر
السوبر المصري - اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء كشف المنشطات ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي: الراعي يمنحنا 30 مليون ويمنح الأهلي 300.. وهذا موقفي من انتخابات الاتحاد ساعة | الدوري المصري
دوري الأمم الأوروبية - اليونان تنتصر على أيرلندا من أجل بالدوك.. وسقوط مدو لـ النرويج أمام النمسا ساعة | الكرة الأوروبية
زكريا ناصف يكشف حقيقة الخلافات مع كولر ومستقبل علي معلول مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة