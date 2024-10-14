دوري الأمم الأوروبية - اليونان تنتصر على أيرلندا من أجل بالدوك.. وسقوط مدو لـ النرويج أمام النمسا

واصل منتخب اليونان نتائجه المميزة في دوري الأمم الأوروبية وحقق الفوز على أيرلندا بنتيجة 2-0.

وكرّم لاعبو اليونان زميلهم الراحل جورج بالدوك الذي توفي منذ أيام بالفوز على إنجلترا ثم أيرلندا وتصدر الترتيب.

وتقدم الإغريق بهدف أناستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 48.

وأنهى بتروس مانتالوس اللقاء بهدف في الدقيقة 90+1.

Greece continue their perfect run in the Nations League and dedicate their victory over Ireland to George Baldock 💙🤍#NationsLeague pic.twitter.com/dmcoggWGjP — Optus Sport (@OptusSport) October 13, 2024

وحافظ اليونانيون على الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنجلترا.

فيما يحتل منتخب إيرلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب فنلندا الترتيب بدون رصيد.

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وفي النمسا، تعرض منتخب النرويج بقيادة الهداف التاريخي إرلينج هالاند لخسارة ثقيلة بنتيجة 5-1.

وتقدمت النمسا أمام أنصارها بهدف مبكر سجله القائد ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة 8.

وسجل ألكسندر سورلوث هدف التعادل في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني وخلال 13 دقيقة سجل أصحاب الأرض 3 أهداف متتالية.

فأضاف أرناتوفيتش الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 49.

ثم سجل فيليب لينهارت وستيفان بوش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 58 و62 على الترتيب.

أنهى البديل مايكل جريجوريتش اللقاء بهدف خامس في الدقيقة 71.

المباراة لم تشهد أي تسديدة لهالاند بين القائمين والعارضة طيلة 90 دقيقة.

الفوز زاد من تعقيد المجموعة إذ تساوت النرويج والنمسا وسلوفينيا في رصيد النقاط بـ 7 لكل منتخب.

فيما يتذيل منتخب كازاخستان الترتيب بنقطة واحدة.

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