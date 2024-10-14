زكريا ناصف يكشف حقيقة الخلافات مع كولر ومستقبل علي معلول مع الأهلي

نفى زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ما تردد عن وجود خلافات بين اللجنة وبين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال ناصف في حواره مع قناة الأهلي: "يشاع وجود خلافات بين لجنة التخطيط وكولر وهذا لم يكُن صحيحا على الإطلاق. نقاشاتنا واختلافاتنا أمر طبيعي للغاية في الحديث عن اللاعبين الذين يمكن ضمهم".

وأضاف "الرؤية العامة ليست مجرد بطولة نفوز بها أو مهاجم نتعاقد معه بل خطة طويلة الأمد بالمواصفات الملائمة للمدير الفني. كل قطاع له خطة منفصلة بما في ذلك الناشئين والكرة النسائية".

وتابع "وجود مدير رياضي كان ضرورة لخطتنا حتى نسير على خطى كبار الأندية. محمد رمضان أمامه تحدٍ كبير وهو على قدر المسؤولية".

وأكمل "المدير الفني هو صاحب القرار في طلب المراكز اللازم تدعيمها ومن الوارد أن يغير المدرب رأيه في ذلك الأمر وفقا لرؤيته وأولويات قائمته".

وكشف "أمامنا اسمين على طاولة المفاوضات والاجتماعات مستمرة ولكن لا يمكننا الكشف عن الأسماء في الوقت الحالي. عُرض علينا أسماء عديدة للغاية".

وواصل "اسم الأهلي يتم تصنيفه خليجيا في الوقت الحالي وليس إفريقيا بالنظر للإنفاق والإنجازات. الكل ينظر إلينا ويعتبرنا ناديا غنيا رغم الظروف المالية الحالية وصعوبات توفير الدولار".

وأردف "الحديث عن الخلافات بين كولر ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق لم يكن صحيحا على الإطلاق".

وتابع "أطمئن الجماهير. لا توجد مشاكل في قائمة الأهلي ولا توجد أزمات مع المدرب مارسيل كولر والكل يعرف دوره واختصاصاته".

أما عن موقف التونسي علي معلول الذي تم رفع اسمه من القائمة نظرا للإصابة قال: "من المبكر الحديث عن موقف علي معلول. نحن في انتظاره لأن له مكانة كبيرة لدينا ونتمنى أن يبقى في الأهلي حتى بعد الاعتزال وحتى يكتفي من كرة القدم تماما لأنه كادر هام ومن الكبار. لا يزال له دوره في غرفة الملابس رغم الإصابة".

وعن إمكانية رحيل علي معلول لأحد الأندية العربية في يناير ثم عودته في نهاية الموسم قال: "هذا سابق لأوانه للغاية.. اللاعب لا يزال في مرحلة تأهيل. كل الحلول موجودة ومتاحة حين يعود".