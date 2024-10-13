جوارديولا يضع شرطا للتدريب في إيطاليا.. وموقفه من منتخب إنجلترا

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن إمكانية تدريب منتخب إنجلترا، ووضع شرطا للتدريب في إيطاليا.

ويمتد تعاقد بيب مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال بيب برنامج: Tempo Che fa " "إذا بكيت فأنا اعتذر، أشعر بالعاطفة عند التحدث عن روبرتو باجيو".

وأضاف "عرفته في نهاية مسيرتي عندما كانت ركبته مليئة بالندوب، كان يتحرك بصعوبة لكن لا زال الأفضل، أستطيع فقط تخيل كيف كان في أفضل سنواته".

وواصل "أعتقد أنه حصد إعجاب الجميع حول العالم، ليس فقط بسبب موهبته كلاعب لكن لأشياء عديدة أيضا، لا يوجد مكانا في إيطاليا لا يحب باجيو، هذا مستحيل".

ولعب بيب موسما رفقة بريشيا وتزامل مع باجيو وأندريا بيرلو في إيطاليا قبل اعتزاله.

وعن ترك مانشستر سيتي وتدريب إنجلترا أجاب: "ليس صحيحا، حتى الآن لم أقرر أي شيء بعد، إذا اتخذت قراري بالفعل سأخبركم، أي شيء يمكن أن يحدث:".

وأتم "التدريب في الدوري الإيطالي؟ ربما، سأوافق إذا عمل روبرتو باجيو كمدرب مساعد معي".

ودرب بيب كل من برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، الإسباني البالغ 53 عاما حقق 40 لقبا في جميع تجاربه.

وفاز رفقة مانشستر سيتي بـ 18 لقبا منذ تدريب الفريق في 2016، وحاز جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 5 مرات.