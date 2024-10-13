طارق مصطفى يكشف موقفه من تدريب الرجاء

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

كشف طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي عن موقفه من أنباء عرض الرجاء المغربي، بعد تواجده قبل أسبوع في المغرب لحضور فعاليات الرخصة التدريبية "برو" للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال مصطفى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "سعيد بزيارة بلدي الثاني المغرب لما أراه هناك من حب الجماهير وحفاوة الاستقبال".

وأضاف "خضت 3 تجارب تدريبية هناك وكلها تجارب ناجحة بطريقة مختلفة، والنتائج كانت مشرفة للمدرب المصري بصورة عامة".

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وعن ارتباط اسمه بتدريب الرجاء قال: "الكرة المصرية تحظى بمتابعة في المغرب وكذلك نتائجها. إدارة الوداد تحدثت معي قبل أشهر، كما أتاني الرجاء عن طريق بعض الوكلاء".

وأوضح "أنا سعيد في البنك الأهلي وأحترم عقدي معه وبعد ذلك كل شيء وارد في المستقبل. تدريب الرجاء أو الوداد شرف لأي مدرب".

وسبق لطارق مصطفى تدريب الدفاع الحسني الجديدي و سريع وادي زم وأولمبيك آسفي في المغرب.

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