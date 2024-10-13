تشواميني يدافع عن مبابي: تضخمون الأمور.. حب كيليان لفرنسا ليس بحاجة لإثبات

دافع أوريليان تشواميني لاعب وسط منتخب فرنسا عن مواطنه وزميله في ريال مدريد كيليان مبابي، فيما يخص غيابه عن المنتخب.

وقال تشواميني في مؤتمر صحفي: "أعتقد أننا نضخم الأمر. كل شخص يمكنه أن يعتقد ما يريده، ولكننا نعرف أن الأمور تأخذ أبعادا غير معتادة بشأن كيليان".

وأضاف "تحدثنا عنه بعد المباراة وقبلها، وبالتالي لا يهم أين شاهد المباراة، هذه ليست مشكلتنا".

وأوضح "حب مبابي لمنتخب فرنسا ليس بحاجة لإثبات".

وواصل "لقد أرسل عدة رسائل للاعبين، ولكل شخص حتى يعلم الجميع كيف تسير الأمور".

واختتم "لا يمكننا الانتظار حتى يعود".

وأثار ظهور كيليان مبابي في ملهى ليلي في السويد بالتزامن مع مباراة فرنسا التي غاب عنها غضب العديد من المتابعين.

ورفض ديدييه ديشامب مدرب فرنسا التعليق على هذا الأمر قائلا: "لا يهمني أين يقضي اللاعب راحته. إنه مسؤول من ريال مدريد الآن".

وبحسب سانتي أونا صحفي فوت ميركاتو فإن مبابي أخطر الجهاز الفني لمنتخب فرنسا خلال الاجتماع الأخير أنه لا يريد المشاركة في مباريات التوقف الدولي مع المنتخب.

ويشير أونا إلى أن مبابي تحدث عن الأمر صراحة، وأن الجهاز الفني لفرنسا على علم تام بهذه الرغبة.

وأوضح مبابي -بحسب المصدر ذاته- أن أولويته هي الفوز بالكرة الذهبية عام 2025، وبالتالي لا يريد أن يلعب سوى المباريات الهامة مع منتخب فرنسا، تفاديا لمخاطر الإصابة.

وتلعب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال توقف أكتوبر الدولي، وكذلك خلال توقف نوفمبر أيضا.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في مجموعتها برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن إيطاليا المتصدر.