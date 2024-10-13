بين نسختي السنغالي أليون ندور.. أي منهما يفاوضه الأهلي؟

انتشرت أخبار عن تفاوض الأهلي مع المهاجم السنغالي أليون ندور، ولكن المشكلة تكمن أن هناك 2 بهذا الاسم.

كلاهما من السنغال، وكلاهما في خط الهجوم، الاختلاف الوحيد في الأندية والأعمار، وعبر منصات التواصل، فإن كل منهما قد تم ترشيحه للأهلي في وقت من الأوقات.

الأول يبلغ من العمر 23 عاما، ويلعب كمهاجم صريح في فريق إشتريلا أمادورا البرتغالي، ومعار حاليا في صفوف زوريا لوهانسك الأوكراني.

أما الثاني فيبلغ من العمر 26، ويلعب على الجناحين ويجيد اللعب كمهاجم أيضا، ويملكه فريق زولته فارجيم البلجيكي، ومعار حاليا في صفوف كريستيانسوند النرويجي.

FilGoal.com حاول التواصل مع الجانبين، لمعرفة أيهما يمكن أن يكون الأقرب للأهلي.

فيما يخص أليون ندور الأول، قال باولو لوبو رئيس إشتريلا أمادورا البرتغالي في تصريحات خاصة: "حتى الآن، لم يتواصل معي أي شخص بشأن انتقال أليون ندور للأهلي".

أما أليون ندور الثاني، فقال وكيله صامويل حداد: "تم التواصل معنا بشأن اليون ندور لكن لا شئ رسمي حتى الآن".

وفي كافة الأحوال فإن إعارة كل منهما تنتهي بحلول العام الجديد، ما يعني أنه لا يمكن أن ينضم أي منهما لصفوف الأهلي -أو غيره- قبل سوق الانتقالات الشتوية.

وأجرى الأهلي 4 صفقات حتى الآن، حيث تعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري من ستاد بريست، ومواطنه الظهير الأيسر يحيى عطية الله من سوتشي الروسي، والمدافع يوسف أيمن من الدحيل القطري، ولاعب الوسط عمر الساعي من الإسماعيلي.