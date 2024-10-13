بيراميدز يحدد موعد السفر لـ الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

حدد نادي بيراميدز موعد السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري.

وأنهى الفريق معسكره في تركيا بالخسارة من كونيا سبور بنتيجة 1-0 وديا.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين.

وسيعود الفريق للتدريبات يوم الأربعاء المقبل بملعب النادي.

ويختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض مباريات السوبر المصري.

وتقرر أن يخوض بيراميدز أول تدريباته في أبوظبي يوم الجمعة بأحد الملاعب المخصصة لفرق البطولة، قبل أن يختتم تدريباته على استاد آل نهيان مساء السبت، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي، عصر الأحد.

وكان الفريق قد فاز على ينيل أنتاليا في الودية الأولى بنتيجة 18-0.