بيراميدز يحدد موعد السفر لـ الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 21:58

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - بيان رسمي

حدد نادي بيراميدز موعد السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري.

وأنهى الفريق معسكره في تركيا بالخسارة من كونيا سبور بنتيجة 1-0 وديا.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين.

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وسيعود الفريق للتدريبات يوم الأربعاء المقبل بملعب النادي.

ويختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض مباريات السوبر المصري.

وتقرر أن يخوض بيراميدز أول تدريباته في أبوظبي يوم الجمعة بأحد الملاعب المخصصة لفرق البطولة، قبل أن يختتم تدريباته على استاد آل نهيان مساء السبت، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي، عصر الأحد.

وكان الفريق قد فاز على ينيل أنتاليا في الودية الأولى بنتيجة 18-0.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في كأس السوبر المصري مع كل من الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

وكان بيراميدز قد توج بأول البطولات في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر في الموسم الماضي على حساب زد.

وجاءت قائمة بيراميدز في معسكر تركيا كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب.

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ.

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – طامويل أومسا – أحمد توفيق – رمضان صبحي – محمود عبد العاطي – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو.

الهجوم: يوسف أسامة – عبد الرحمن مجدي – صديق أوجولا – محمد فوفانا – أحمد فوزي – عماد ميهوب – مروان حمدي – يوسف إبراهيم "أوباما" – دودو الجباس.

بيراميدز السوبر المصري
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