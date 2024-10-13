كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا على حساب بطل الكونغو

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

حقق الأهلي فوزه الثاني في بطولة إفريقيا لكرة اليد بنتيجة 38-19 على سي إف جي الكونغولي.

وتستضيف المغرب بطولة إفريقيا لليد بمشاركة الأهلي والزمالك.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-10، وفاز عمر خالد بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

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وكان الأهلي اكتسح خصمه ميكيل الإثيوبي بنتيجة 67-11 في افتتاحية مشواره ببطولة إفريقيا لليد.

ويحمل الأهلي اللقب عن النسخة الماضية بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي في النهائي.

وحصد الأهلي اللقب 6 مرات فيما يعد الزمالك الأكثر تتويجا برصيد 12 لقبا وبفارق لقب عن المجمع البترولي الجزائري.

ويغيب نادي الترجي التونسي حامل لقب كأس الكؤوس عن بطولة إفريقيا أبطال الدوري بسبب ضمان المشاركة في السوبر الإفريقي المؤهلة لكأس العالم للأندية.

كما تغيب أندية الجزائر عن البطولة لأسباب سياسية.

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