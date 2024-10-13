دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تستعيد التوازن بثلاثية ضد فنلندا

استعاد منتخب إنجلترا توازنه سريعا بالفوز على فنلندا بنتيجة 3-1 خارج الديار في الجولة الرابعة من مباريات التصنيف الثاني لـ دوري الأمم الأوروبية.

وخسر وصيف أوروبا بشكل مفاجئ أمام اليونان في الجولة الماضية على ملعب ويمبلي.

وربما ستكون تلك المباراة الأخيرة لـ لي كارسلي المدير الفني المؤقت للأسود الثلاثة في ظل التقارير التي تشير لارتباط توماس توخيل بتدريب المنتخب.

ولم يخسر منتخب إنجلترا أمام فنلندا إذا فاز في 11 وتعادل في 2 خلال 13 مواجهة تاريخية.

المباراة شهدت مشاركة دين هندرسون لأول مرة بقميص المنتخب الإنجليزي.

وتقدم الإنجليز بهدف جاك جريليش في الدقيقة 18.

جاك الهداف يظهر تحت قيادة المدرب المؤقت لمنتخب إنجلترا 🔝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 جاك جريليش تحت قيادة لي كارلسي 💪 🏟️ 3 مباريات ⚽ هدفان جاك جريليش تحت قيادة جاريث ساوثجيت 👀 🏟️ 36 مباراة ⚽ هدفان pic.twitter.com/tyekr2nrWF — FilGoal (@FilGoal) October 13, 2024

وفي الشوط الثاني عزز ترينت ألكسندر أرنولد التقدم بهدف من ركلة حرة مباشرة رائعة.

وعزز ديكلان رايس التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 84، وقلص أرتو هوسكونين الفارق في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد إنجلترا لـ 9 نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن اليونان التي تمتلك 9 نقاط أيضا لكن بمباراة أقل.

فيما يحتل منتخب أيرلندا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، وتتذيل فنلندا الترتيب بدون رصيد من 4 مباريات.

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