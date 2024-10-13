كما كشف في الجول - الصفقة الثامنة.. محمود حسونة إلى الجونة

أعلن نادي الجونة ضم محمود حسونة قادما من الداخلية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن حسونة قد انضم للجونة في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 29 عاما انضم للداخلية في بداية الموسم الماضي قادما من النصر.

وشارك حسونة في 36 مباراة بقميص الداخلية خلال الموسم الماضي ولكنه لم يسجل أو يصنع خلالها.

مرحباً بالنجم محمود حسونة في الجونة! 🔥⚡️ جاهزين نشوف سحره وتمريراته اللي تصنع الفارق في الملعب! Welcome to El Gouna, Mahmoud Hassouna! 🔥⚡️ Can’t wait to see his magic and game-changing passes!#HassounaXElGouna#TheGounies pic.twitter.com/X9icMoU8wr — El Gouna FC (@GounaFC) October 13, 2024

وبدأ حسونة مسيرته في ناشئين الإسماعيلي ثم انضم للقناة والنصر، وانتقل للداخلية بعدما كان على أعتاب العودة للإسماعيلي. لاعب الوسط المدافع أحرز بقميص النصر في موسم 2022-23 في الدرجة الثانية 3 أهداف.

وأصبح حسونة ثامن صفقات الجونة بعد كل من محمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا".

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.