زيلينسكي يكشف تفاصيل لقاء كلوب واقترابه من ليفربول

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

بيوتر زيلينسكي - إنتر

كشف بيوتر زيلينسكي لاعب إنتر عن اقترابه في وقت سابق من الانتقال لصفوف ليفربول وتفاصيل لقاءه مع يورجن كلوب.

وبدأ لاعب الوسط مسيرته مع أودينيزي وأعير لإمبولي قبل أن ينضم لنابولي في 2016، وترك البارتينوبي مرتديا قميص إنتر بدءا من الوسم الجاري.

وقال زيلينسكي في تصريحات لـ فوت تراك: "يورجن كلوب استضافني في منزله، وليفربول أرسل سيارة خاصة لتقلني، كنت مصدوما ووصلت لمنزل لمبنى يحتوي على كل شيء للقائه".

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"الحديث كان رائعا، كلوب أخبرني أنني أجمع بين فابريجاس وجوندوجان في رأيه، لم أفهم أي شيء، لكن وكيلي كان يتحدث الألمانية وأخبرني بكل شيء".

وأكمل "قبل الرحيل طلبت التقاط صورة مع كلوب".

وتابع "قدموا عرضا بقيمة 18.5 مليون جنيه إسترليني، لكن أودينيزي طلب رقما أكبر".

وأتم "ليفربول لم يستطع تخطى رقما معينا لضمي، لأنني لم أكن لاعبا كبيرا بعد".

بيوتر انضم لنابولي في 2016 مقابل 16 مليون يورو، وحصد لقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا بقميصه.

لاعب الوسط البالغ 30 عاما خاض 6 مباريات بقميص النيراتزوري هذا الموسم.

وسجل بيوتر أمس هدفا بقميص منتخب بلاده في شباك البرتغال في دوري الأمم الأوروبية لكنه لم يكن كافيا إذ خسر منتخب بولندا 3-1.

بيوتر زيلينسكي - إنتر ليفربول يورجن كلوب
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