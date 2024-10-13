زوبيميندي: أرغب في الاستمرار مع سوسيداد.. وتشابي ألونسو مرجعي

شدد مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد على رغبته في البقاء مع الفريق.

مارتن زوبيميندي النادي : ريال سوسيداد ريال سوسيداد

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة مانشستر سيتي في التعاقد معه خلفا لرودري الذي تعرض للإصابة وسيغيب حتى نهاية الموسم.

وقال زوبيميندي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "ريال سوسيداد أصبح جزء من حياتي وجزء مني كشخص وأريد الاستمرار هنا".

وواصل "وصلت إلى سوسيداد كلاعب بديل في عمر 18 وإمانول كان هنا بالفعل وكان التحول للاعب أساسي سهلا بالنسبة لي والمدرب أثر في بشكل كبير".

وتابع "اللحظة التي أعطاني فيها إيارامندي رقم 4 أمام الجماهير ستبقى في ذاكرتي إلى الأبد".

وأضاف "كل من حولي يعرف أن تشابي ألونسو هو مرجعي في كرة القدم وكنت مظوظا لأتدرب تحت قيادته".

وأتم "هدفنا كالعادة هو الوصول للبطولات الأوروبية، ربما هناك بعض الشكوك في بدايتنا هذا الموسم ولكن أنا واثق من قدرتنا على إيجاد المفتاح الصحيح لكل شيء وهذا هدف رائع لنبحث عنه".