زوبيميندي: أرغب في الاستمرار مع سوسيداد.. وتشابي ألونسو مرجعي

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

مارتين زوبيميندي

شدد مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد على رغبته في البقاء مع الفريق.

مارتن زوبيميندي

النادي : ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة مانشستر سيتي في التعاقد معه خلفا لرودري الذي تعرض للإصابة وسيغيب حتى نهاية الموسم.

وقال زوبيميندي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "ريال سوسيداد أصبح جزء من حياتي وجزء مني كشخص وأريد الاستمرار هنا".

أخبار متعلقة:
سبورت: تجدد اهتمام برشلونة بضم زوبيميندي موندو ديبورتيفو: تشافي يفضل زوبيميندي ليكون خليفة بوسكيتس تقرير: تشافي طلب التعاقد مع زوبيميندي بشكل فوري يريد أن يكون رمزا لناديه.. ريليفو: زوبيميندي يرفض الانتقال لـ ليفربول

وواصل "وصلت إلى سوسيداد كلاعب بديل في عمر 18 وإمانول كان هنا بالفعل وكان التحول للاعب أساسي سهلا بالنسبة لي والمدرب أثر في بشكل كبير".

وتابع "اللحظة التي أعطاني فيها إيارامندي رقم 4 أمام الجماهير ستبقى في ذاكرتي إلى الأبد".

وأضاف "كل من حولي يعرف أن تشابي ألونسو هو مرجعي في كرة القدم وكنت مظوظا لأتدرب تحت قيادته".

وأتم "هدفنا كالعادة هو الوصول للبطولات الأوروبية، ربما هناك بعض الشكوك في بدايتنا هذا الموسم ولكن أنا واثق من قدرتنا على إيجاد المفتاح الصحيح لكل شيء وهذا هدف رائع لنبحث عنه".

مارتن زوبيميندي ريال سوسيداد
نرشح لكم
تشواميني يدافع عن مبابي: تضخمون الأمور.. حب كيليان لفرنسا ليس بحاجة لإثبات ريليفو: عودة فينيسيوس إلى تدريبات ريال مدريد آس تكشف موعد سداد برشلونة مرتبات ميسي وألبا وبوسكيتس المؤجلة كومان: دي يونج بعيد عن مستواه.. واللعب 15 دقيقة لا يكفي ريال مدريد: كارباخال يجري جراحة ناجحة في الركبة ريليفو: عودة ألابا لصفوف ريال مدريد تتأجل لاعب مغربي: رفضت الانتقال لبرشلونة مرتين بعد تغيير اسم الملعب.. صندوق الاستثمارات السعودي لا يخطط للاستحواذ على أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
طارق مصطفى يكشف موقفه من تدريب الرجاء 6 دقيقة | الدوري المصري
خالد مسعد: فضلت مواجهة الأهلي في مباراة اعتزالي على فرق أوروبية 31 دقيقة | سعودي في الجول
تشواميني يدافع عن مبابي: تضخمون الأمور.. حب كيليان لفرنسا ليس بحاجة لإثبات ساعة | الكرة الأوروبية
بين نسختي السنغالي أليون ندور.. أي منهما يفاوضه الأهلي؟ ساعة | الدوري المصري
في انتظار سيراميكا.. المصري يعلن رحيل حسين السيد ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يحدد موعد السفر لـ الإمارات للمشاركة في السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة سمبوري وبلاتي.. بوركينا فاسو أول المتأهلين بثنائية ضد بوروندي ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا على حساب بطل الكونغو 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة