الزمالك يخسر من زد وديا استعدادا لـ السوبر المصري

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 19:13

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - ودية - إيسترن كومباني

اختتم الزمالك استعداداته الودية للسوبر المصري بالخسارة من زد بنتيجة 3-2.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الزمالك لخوض منافسات السوبر المصري المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وخاض الأبيض 3 مباريات ودية استعدادا للسوبر المصري قبل مواجهة بيراميدز في نصف النهائي يوم الأحد المقبل.

أخبار متعلقة:
وكيل قندوسي: قرارات الأهلي مرضية ولا نزال نأمل في استمراره.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك بهدف سامسون.. الزمالك يتعادل أمام إيسترن كومباني وديا ضمن الاستعدادات لـ السوبر الزمالك: إيقاف القيد كان متوقعا.. ولم نتخذ قرارا بشأن "أكبر قلعة رياضية في مصر" وكيله: أتشيمبونج تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. وأصبح ملكا في غانا بسببه

وخسر الزمالك من بتروجت 2-1 ثم تعادل إيسترن كومباني صباح اليوم الأحد بنتيجة 1-1.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد حمدي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

الوسط: زياد كمال - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - كونراد ميشالاك.

وتقدم زد بهدف ديسلون كاموني في الدقيقة 3، وانتهى الشوط الأول بهدف الأنجولي.

وفي الشوط الثاني سجل البولندي كونراد ميشالاك هدف التعادل في الدقيقة 55.

وأعاد سامح إبراهيم التقدم لزد في الدقيقة 73، ثم عدّل التونسي حمزة المثلوثي النتيجة بعد دقيقتين.

وفي الدقائق الأخيرة خطف شادي حسين الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الزمالك.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

الزمالك زد السوبر المصري ودي
نرشح لكم
بين نسختي السنغالي أليون ندور.. أي منهما يفاوضه الأهلي؟ في انتظار سيراميكا.. المصري يعلن رحيل حسين السيد بيراميدز يحدد موعد السفر لـ الإمارات للمشاركة في السوبر المصري كما كشف في الجول - الصفقة الثامنة.. محمود حسونة إلى الجونة بيراميدز يخسر من كونيا سبور بهدف وديا استعدادا للسوبر المصري مران الأهلي - محاضرة من كولر وجانب بدني استعدادا للسوبر المصري كما كشف في الجول - الجونة يضم أحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة السوبر المصري - نفاد تذاكر الدرجة الثالثة يسار بالكامل والثالثة يمين علوي بالنهائي
أخر الأخبار
تشواميني يدافع عن مبابي: تضخمون الأمور.. حب كيليان لفرنسا ليس بحاجة لإثبات 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بين نسختي السنغالي أليون ندور.. أي منهما يفاوضه الأهلي؟ 48 دقيقة | الدوري المصري
في انتظار سيراميكا.. المصري يعلن رحيل حسين السيد 56 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يحدد موعد السفر لـ الإمارات للمشاركة في السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة سمبوري وبلاتي.. بوركينا فاسو أول المتأهلين بثنائية ضد بوروندي ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا على حساب بطل الكونغو ساعة | كرة يد
دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا تستعيد التوازن بثلاثية ضد فنلندا ساعة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول - الصفقة الثامنة.. محمود حسونة إلى الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة