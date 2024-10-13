الزمالك يخسر من زد وديا استعدادا لـ السوبر المصري

اختتم الزمالك استعداداته الودية للسوبر المصري بالخسارة من زد بنتيجة 3-2.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الزمالك لخوض منافسات السوبر المصري المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وخاض الأبيض 3 مباريات ودية استعدادا للسوبر المصري قبل مواجهة بيراميدز في نصف النهائي يوم الأحد المقبل.

وخسر الزمالك من بتروجت 2-1 ثم تعادل إيسترن كومباني صباح اليوم الأحد بنتيجة 1-1.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد حمدي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

الوسط: زياد كمال - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - كونراد ميشالاك.

وتقدم زد بهدف ديسلون كاموني في الدقيقة 3، وانتهى الشوط الأول بهدف الأنجولي.

وفي الشوط الثاني سجل البولندي كونراد ميشالاك هدف التعادل في الدقيقة 55.

وأعاد سامح إبراهيم التقدم لزد في الدقيقة 73، ثم عدّل التونسي حمزة المثلوثي النتيجة بعد دقيقتين.

وفي الدقائق الأخيرة خطف شادي حسين الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الزمالك.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.