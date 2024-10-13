كوكوريا: بللت ملابسي بسب لمسة اليد ضد ألمانيا
الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
كشف مارك كوكوريا لاعب إسبانيا عن شعوره عند لمس الكرة ليده ضد ألمانيا في يورو 2024.
مارك كوكوريا
النادي : تشيلسي
وكان منتخب إسبانيا قد واجه ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024 وفاز بهدفين مقابل هدف.
وأثناء الأشواط الإضافية لامست الكرة يد كوكوريا ولكن الحكم قرر بعد العودة لتقنية الفيديو قرر عدم احتسابها واعتبارها عفوية.
وقال كوكوريا عبر صحيفة جازيتيا ديلو سبورت: "عندما لمست الكرة يدي ضد ألمانيا، يا إلهي لقد بللت سروالي، لقد نظرت إلى الحكم ورأيته يقول لا ركلة جزاء حاولت أن أشعر نفسي بالهدوء ولكنني لم أتمكن من ذلك حتى استئناف المباراة".
وأعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" أحقية ألمانيا في الحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة اليد.
وتوجت إسبانيا بالبطولة في النهاية بعد الفوز على إنجلترا بالمباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.
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