لمعاناته من إجهاد عضلي.. استبعاد لامين يامال من مواجهة صربيا

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

لامين جمال - منتخب إسبانيا

أعلن منتخب إسبانيا استبعاد لاعبه لامين يامال من معسكر الفريق بسبب الإصابة.

لامين جمال

النادي : برشلونة

إسبانيا

وأشار المنتخب إلى أن لامين قد خضع لأشعة رنين مغناطيسي وأظهرت معاناته من إجهاد عضلي ولكنه لا يعاني من أي إصابة قوية.

وقرر المنتخب إراحة اللاعب لكي لا تتفاقم الإصابة.

أخبار متعلقة:
مدرب إسبانيا عن التدخلات ضد لامين يامال: هل تنتظرون القبلات؟ هذه هي كرة القدم لاعب الدنمارك يكشف سبب التدخلات العنيفة المقصودة ضد لامين يامال موندو ديبورتيفو: لامين يامال خرج وهو يعرج أمام الدنمارك.. وفحص طبي جديد تشكيل برشلونة - لامين يامال وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام يانج بويز.. ودي يونج على الدكة

وأعلن منتخب إسبانيا استدعاء رودريجو ريكيلمي لاعب أتليتكو مدريد بدلا من لامين لخوض مباراة إسبانيا.

وفقا للتقارير الإسبانية فإن اللاعب قد يغيب عن مواجهة إشبيلية مع برشلونة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز على الدنمارك بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وظهر لامين يامال وهو يعرج عقب نهاية المباراة بعد تعرضه لأكثر من تدخل خشن خلالها.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الدنمارك صاحب المركز الثاني.

لامين جمال برشلونة إسبانيا
نرشح لكم
لابورتا: هذا سبب رحيل تشافي ومستقبل دوري السوبر الأوروبي بوليسيتش: ميلان غير مسيرتي إلى الأفضل لابورتا: رفضنا عرضا خرافيا لضم يامال.. والراحلون لن يجدوا مكانا مثل برشلونة ميسي أم رونالدو؟ رد غير متوقع من مسعود أوزيل حرمان سان جيرمان من جماهيره أمام مارسيليا فابريجاس مشيدا بـ لامين يامال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي بعد القبض على 19 مشجعا.. الكشف عن شهادة تشالهان أوجلو في تحقيقات قضية أولتراس إنتر روبن أموريم يعلق على "هل يخلف جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي"
أخر الأخبار
استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر 4 ساعة | المحترفون
بمشاركة 167 فريقا بعد صعود "ثواني الرابع".. الكشف عن نظام القسم الثالث 4 ساعة | الكرة المصرية
لابورتا: هذا سبب رحيل تشافي ومستقبل دوري السوبر الأوروبي 4 ساعة | الدوري الإسباني
تنس - نادال يخسر من ألكاراز في نصف نهائي بطولة الملوك.. ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش 5 ساعة | رياضات أخرى
يد - انتصارات مصرية في دوري أبطال أوروبا.. وإصابة مرعبة 5 ساعة | كرة يد
ثروت سويلم: جدول الدوري سيتم إعلانه كاملا.. وهذه التعديلات تمت في اللائحة 5 ساعة | الدوري المصري
بوليسيتش: ميلان غير مسيرتي إلى الأفضل 5 ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: رفضنا عرضا خرافيا لضم يامال.. والراحلون لن يجدوا مكانا مثل برشلونة 6 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا