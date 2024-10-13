لمعاناته من إجهاد عضلي.. استبعاد لامين جمال من مواجهة صربيا

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

لامين جمال - منتخب إسبانيا

أعلن منتخب إسبانيا استبعاد لاعبه لامين جمال من معسكر الفريق بسبب الإصابة.

لامين جمال

النادي : برشلونة

إسبانيا

وأشار المنتخب إلى أن لامين قد خضع لأشعة رنين مغناطيسي وأظهرت معاناته من إجهاد عضلي ولكنه لا يعاني من أي إصابة قوية.

وقرر المنتخب إراحة اللاعب لكي لا تتفاقم الإصابة.

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وأعلن منتخب إسبانيا استدعاء رودريجو ريكيلمي لاعب أتليتكو مدريد بدلا من لامين لخوض مباراة إسبانيا.

وفقا للتقارير الإسبانية فإن اللاعب قد يغيب عن مواجهة إشبيلية مع برشلونة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز على الدنمارك بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وظهر لامين جمال وهو يعرج عقب نهاية المباراة بعد تعرضه لأكثر من تدخل خشن خلالها.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الدنمارك صاحب المركز الثاني.

لامين جمال برشلونة إسبانيا
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