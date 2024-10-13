كما كشف في الجول - الجونة يضم أحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

الأندية المصرية - شعار نادي الجونة

أعلن نادي الجونة تعاقده مع أحمد مجدي "كهربا" قادما من بلدية المحلة.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق التوصل لاتفاق بين الجونة وبلدية المحلة على ضم اللاعب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم لصفوف الفريق الساحلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مليون جنيه.

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ووضع النادي الساحلي بندا بأحقية الشراء مقابل 7 ملايين جنيه.

الظهير الأيمن البالغ 25 عاما خاض الموسم الماضي 22 مباراة في الدوري المصري دون أن يسجل.

وانضم مجدي لصفوف البلدية قادما من بلبيس في 2022 وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي.

كما سبق له ارتداء قميص النصر من قبل.

وسبق أن كشف FilGoal.com عن توصل الجونة لاتفاق لضم بلال السيد جناح الاتحاد السكندري وكذلك أحمد العش مدافع البنك الأهلي وعصام صبحي مدافع الإسماعيلي.

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

أحمد مجدي كهربا بلدية المحلة الجونة
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