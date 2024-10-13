السوبر المصري - نفاد تذاكر الدرجة الثالثة يسار بالكامل والثالثة يمين علوي بالنهائي

بدأت تذاكر نهائي كأس السوبر المصري في النفاد قبل تحديد طرفي النهائي.

وتشارك فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات السوبر المصري.

وكشف الموقع الرسمي لبيع تذاكر السوبر المصري في الإمارات، عن نفاد تذاكر الدرجة الثالثة يسار بالكامل.

كما نفدت تذاكر الثالثة يمين علوي بالكامل.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.