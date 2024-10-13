إعفاء مصطفى محمد من مواجهة مصر وموريتانيا

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر - مصطفى محمد

أعلن منتخب مصر إعفاء لاعبه مصطفى محمد من مواجهة موريتانيا.

وأشار المنتخب إلى أن مصطفى سيغيب عن المباراة بسبب تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية لذلك فضل الجهاز الفني إراحته لتجنب تفاقم الإصابة.

وتتجه بعثة منتخب مصر بعد قليل إلى موريتانيا لخوض المباراة.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة موريتانيا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر قد فاز على موريتانيا في الجولة الثالثة باستاد القاهرة بهدفين دون مقابل.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وسيكون مصطفى ثاني لاعب يتم إعفاؤه من المباراة بعد محمد صلاح.

وتستغرق الرحلة من 7 إلى 8 ساعات من القاهرة إلى موريتانيا.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

مصطفى محمد مصر موريتانيا
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