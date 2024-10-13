شركة استادات تتكفل بعلاج وتأهيل يوسف حسن

أعلنت شركة استادات تحمل تكاليف علاج يوسف حسن لاعب الزمالك السابق.

يوسف حسن النادي : الزمالك

كما أشارت الشركة إلى أنها ستتحمل تكلفة تأهيل اللاعب ومتابعة حالته الصحية حتى عودته للملاعب من جديد.

وانتقل يوسف حسن إلى صفوف إنبي بعد التوقيع لمدة خمسة مواسم.

وتعاقد الزمالك من يوسف حسن في صيف عام 2022 قادما من وادي دجلة.

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.

وتعرض اللاعب لإصابة بقرحة في الكاحل غاب على أثرها منذ عام 2022.