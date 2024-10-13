وزير الرياضة يستقبل سكرتير كاف لبحث مستجدات المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 15:34

كتب : هاني العوضي

أشرف صبحي - فيرون أومبا

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيرون أومبا السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستعراض مستجدات نقل مقر كاف للعاصمة الإدارية.

وكانت الجلسة في حضور أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا"، وأحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ولفيف من قيادات الوزارة والاتحاد الإفريقي.

وتناول اللقاء الحديث حول آخر المستجدات المتعلقة بنقل المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتأكيد علي التنسيق الدورى الفترة المقبلة لمتابعة تطورات انشاء المقر الجديد، وإنجازه وفق ما هو مخطط له من مدة زمنية.

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وأشار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إلي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة الرياضة الإفريقية، وأهمية خطوة نقل مقر الكاف للعاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز مكانتها كوجهة رياضية في القارة الأفريقية، في ظل تطور البنية التحتية الرياضية في مصر.

وثمن الوزير التعاون المثمر مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية والتى قامت بتسهيل كل الإجراءات للمضى قدماً نحو إنشاء المقر الجديد للكاف بالعاصمة، لافتًا إلي أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلي هامش اللقاء، استعرض أشرف صبحي لمسئولي الكاف مكونات العاصمة الإدارية، مشيرا أنها تعد واحدةً من المشروعات القومية الكبري التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل نقلة حضارية للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة التي دشنها رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب فيرون أومبا السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن شكره للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية؛ للجهود المبذولة في نقل مقر الكاف للعاصمة الإدارية الجديدة ويقع المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، على مساحة 20 فدان يضم عدد من الملاعب المتعددة، وأكاديمية لاكتشاف المواهب الافريقية في كرة القدم، كما يتضمن فندق متكامل وجيم خاص للفرق والمنتخبات الافريقية.

وزير الرياضة كاف أشرف صبحي
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