بينهم الرباعي الجديد.. في الجول يكشف عن قائمة الأهلي الأقرب لخوض السوبر المصري

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 15:21

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

يواصل فريق الأهلي استعداداته لخوض منافسات السوبر المصري المقرر إقامته بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وتستضيف أبوظبي منافسات السوبرالمصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قد استقر على القائمة الأقرب لخوض منافسات السوبر.

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وجاءت قائمة الأهلي الأقرب لخوض منافسات السوبر المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: عمر كمال - خالد عبدالفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم وليد - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو -طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبوعلي - محمود عبد المنعم كهربا

وتشارك فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

السوبر المصري الأهلي الزمالك بيراميدز
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