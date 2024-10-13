عمر مرموش يفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر بآينتراخت فرانكفورت
الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 15:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت فوز لاعبه عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب بالفريق لشهر سبتمبر.
وتوج مرموش بالجائزة بعد أداء رائع قدمه خلال الشهر.
وخلال شهر سبتمبر سجل مرموش 5 أهداف وصنع هدفين وسدد 24 تسديدة وركض 96 انطلاقة.
ويأتي تتويج مرموش بالجائزة بجانب ترشحه لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني على نفس الشهر.
ويحتل مرموش صدارة هدافين الدوري الألماني برصيد 8 أهداف.
وكان النجم المصري قد سجل هدفين وصنع آخر في تعادل فرانكفورت مع بايرن ميونيخ بالجولة الماضية.
ويحتل فرانكفورت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألمتاني برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن بايرن ميونيخ ولايبزج صاحبا الصدارة.
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