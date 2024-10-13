مدرب إسبانيا عن التدخلات ضد لامين جمال: هل تنتظرون القبلات؟ هذه هي كرة القدم

شدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا على ضرورة اعتياد لامين جمال على التدخلات العنيفة.

وفاز منتخب إسبانيا على الدنمارك بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض جمال لأكثر من تدخل عنيف وظهر بعد المباراة وهو يعرج.

وقال دي لافوينتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التدخلات العنيفة ضد لامين جمال؟ هل تنتظرون القبلات؟ الشيء المهم هو أنه لعب بشكل جيد".

وواصل "هذه هي كرة القدم يجب أن تكون قويا بقدر ما تسمح به القوانين، كل شخص يستخدم أسلحته ومن يضع الحدود هو الحكم، الأمر يتعلق بالتخويف وهذا ما يريدون فعله مع لاعب موهوب وصغير وعلى الحكام أن يرسمون الخطوط ويجب أن يعتاد لامين على ذلك".

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة بالمستوى الأول برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الدنمارك صاحبة المركز الثاني.