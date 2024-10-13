بهدف سامسون.. الزمالك يتعادل أمام إيسترن كومباني وديا ضمن الاستعدادات لـ السوبر

تعادل الزمالك مع فريق إيسترن كومباني بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الزمالك.

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الزمالك لخوض منافسات السوبر المصري المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وافتتح إيسترن كومباني التسجيل عن طريق أحمد طارق في الدقيقة 30 بينما تعادل سامسون أكينيولا للزمالك بالدقيقة 65.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

الدفاع : أحمد فتوح - محمود بنتايك - جيفرسون كوستا - علي نوفل.

الوسط : يوسف وائل "الفرنسي"- يوسف أحمد حسن - محمد عاطف - حازم أسامة.

الهجوم : حسام أشرف - سامسون أكينيولا.

ودفع الزمالك في الشوط الثاني بأحمد رفاعي بدلا من حازم أسامة.

ويخوض الزمالك مباراة ودية جديدة مساء اليوم الأحد أمام فريق زد على ملعب النادي.

وبذلك يختتم الزمالك مواجهاته استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

واستقر الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري لخوض منافسات السوبر.

وتقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ليطالب بتأجيل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري لمدة ساعة.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.