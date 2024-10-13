لاعب الدنمارك يكشف سبب التدخلات العنيفة المقصودة ضد لامين يامال

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 13:34

كتب : FilGoal

لامين جمال - منتخب إسبانيا

شدد فيكتور كريستنسن لاعب منتخب الدنمارك على أن التدخلال العنيفة ضد لامين يامال كانت مقصودة.

وفاز منتخب إسبانيا على الدنمارك بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

قال كريستسينس عبر موقع إكسترا بلاديت عقب المباراة: "التدخلات العنيفة على لامين يامال؟ لم يكن الأمر لكي أحصل على بطاقة صفراء ولكن لكي أسير وأقول إنني داخل القتال أيضا ولا أخاف منك".

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وواصل "قد يكون لديك ميل للدفاع عن لاعب مثله كثيرا ولكن عندما تتاح لك الفرصة للدخول معه في ثنائية عادلة قد تؤلمك قليلا لذلك يجب عليك اغتنامها".

وتابع "من الصعب تعريف النجاح عندما تواجه جناح مهاري، قد تفوز بكل الثنائيات لمدة 89 دقيقة ثم يسجل في النهاية حينها لن يشكل ما قدمته فارقا".

وتعرض يامال لإصابة خلال المباراة وظهر وهو يعرج عقب نهايتها.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة بالمستوى الأول برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الدنمارك صاحبة المركز الثاني.

فيكتور كريستيانسن الدنمارك إسبانيا لامين جمال
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