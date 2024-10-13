مران منتخب مصر - قبل السفر لموريتانيا.. التدريب على ملعب زد من النجيل الصناعي

يخوض منتخب مصر مرانه الأخير قبل السفر إلى موريتانيا استعدادا لخوض منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويتدرب منتخب مصر على ملاعب نادي زد بالتجمع الخامس لكون ملعب زد نجيل صناعي بالمواصفات العالمية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على موريتانيا بملعب نجيل صناعي بالعاصمة نواكشوط.

ويطير منتخب مصر إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة اليوم الأحد 13 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتستغرق الرحلة من 7 إلى 8 ساعات من القاهرة إلى موريتانيا.

ومن المقرر إقامة المباراة ضد موريتانيا يوم الثلاثاء القادم.

وسيغيب محمد صلاح عن قائمة المنتخب من أجل إراحته، وكذلك نبيل عماد بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.