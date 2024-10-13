موندو ديبورتيفو: لامين يامال خرج وهو يعرج أمام الدنمارك.. وفحص طبي جديد

تعرض لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا للتدخلات العنيفة خلال مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

لامين جمال النادي : برشلونة إسبانيا

وتغلب منتخب إسبانيا على الدنمارك بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة.

وتصدر بذلك منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الدنمارك.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن تعرض لامين يامال لاعب برشلونة للتدخلات العنيفة خلال المواجهة.

وأشار التقرير إلى خروج لامين يامال عقب المباراة وهو يعرج متأثرا من تدخلات لاعبي الدنمارك.

وشارك لامين يامال في المباراة حتى الدقيقة 93 قبل أن يتم استبداله قبل ثواني من نهاية اللقاء.

وكشف تقرير الصحيفة الإسبانية عن شعور لامين يامال بثقل عضلي في الساق اليسرى.

وأوضح التقرير أن الأمر لا يبدو خطيرا لكن سيخضع لامين يامال لفحص طبي جديد اليوم لتحديد حجم الإصابة.

ويلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة أمام صربيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ولعب لامين يامال -17 عاما- هذا الموسم 11 مباراة مع برشلونة وساهم في عشرة أهداف.

إذ سجل جوهرة برشلونة الشاب خمسة أهداف وصنع مثلهما تحت قيادة هانز فليك.

ورغم صغر سنه سجل لامين يامال مشاركته الـ 17 بقميص منتخب إسبانيا.

وساهم لامين يامال في 12 هدفا مع منتخب إسبانيا بتسجيل ثلاثة وصناعة 9 آخرين.