ظهور بوكيتينو الأول.. أمريكا تعود للانتصارات بالفوز على بنما وديا

قاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو منتخب أمريكا للفوز على بنما وديا في ظهوره الأول كمدير فني للفريق.

وتولى بوكيتينو القيادة الفنية لمنتخب أمريكا الشهر الماضي خلفا لجريج بيرهالتر.

ونجح منتخب أمريكا في تحقيق الفوز على بنما بهدفين دون مقابل في المباراة الودية بين الفريقين.

وعاد منتخب أمريكا للانتصارات مجددا إذ لم يذق طعم الفوز بآخر أربع مباريات بثلاث هزائم وتعادل.

وسجل هدفي أمريكا كل من يونس موسى لاعب ميلان وريكاردو بيبي لاعب أيندهوفن.

ويلعب منتخب أمريكا أمام المكسيك فجر الأربعاء في مباراة ودية جديدة.

وأقيل بيرهالتر من تدريب منتخب الولايات المتحدة عقب الخروج المبكر من مرحلة المجموعات في بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها البلاد.

بوكيتينو لم يكن يعمل منذ إقالته من تدريب تشيلسي في مايو الماضي.

وعمل المدرب البالغ من العمر 52 عاما مع مات كروكر المدير الرياضي الحالي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم من قبل في نادي ساوثامبتون.

وتولى بوتشيتينو تدريب تشيلسي في بداية الموسم المنقضي.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بوكيتينو سبق له العمل مع أندية ساوثامبتون وتوتنام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي، كما تولى تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعد منتخب أمريكا لمنافسات كأس العالم 2026 والتي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.