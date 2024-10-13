اسكواش - مفاجآت بالجملة.. سداسي مصري إلى ربع نهائي نيتسويت المفتوحة

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 10:09

كتب : FilGoal

كريم عبد الجواد - اسكواش

شهدت منافسات بطولة نيتسويت المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش مفاجآت بالجملة في دور ثمن النهائي.

وحسم ستة مصريين تأهلهم إلى منافسات ربع نهائي رجال وسيدات النسخة الجارية من البطولة.

وودع مازن هشام المصنف الأول في البطولة مبكرا بعد الخسارة أمام القطري عبد الله التميمي.

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بينما خسر طارق مؤمن أمام مواطنه علي أبو العينين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما تأهل على مستوى الرجال كل من كريم عبد الجواد ويوسف سليمان بجانب علي أبو العينين.

أما على مستوى السيدات فحسمت كل من فريدة محمد وزينة مكاوي وأمينة عرفي تأهلهن لربع النهائي.

وتقام منافسات ربع النهائي كالآتي:

فجر الإثنين

زينة مكاوي × الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام (3:30 فجرا)

فريدة محمد × الأمريكية أوليفيا ويفر (5:00 فجرا)

فجر الثلاثاء

أمينة عرفي × الإنجليزية جيورجينا كينيدي (3:30 فجرا)

كريم عبد الجواد × يوسف سليمان (4:15 فجرا)

علي أبو العنين × الفرنسي فيكتور كروين (5:45 صباحا)

اسكواش كريم عبد الجواد أمينة عرفي
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