مواعيد مباريات الأحد 13 أكتوبر 2024.. إنجلترا في دوري الأمم ومنافس مصر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 09:44

كتب : FilGoal

كول بالمر - إنجلترا

تستأنف مباريات التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري والذي ينتهي هذا الأسبوع.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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تصفيات أمم إفريقيا

يحل منتخب بوركينا فاسو ضيفا على بوروندي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء.

ويعتبر منتخب بوركينا فاسو منافسا للمنتخب المصري في التصفيات الأخرى والمؤهلة لكأس العالم.

دوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب إنجلترا ضيفا على فنلندا ضمن منافسات المستوى الثاني من البطولة.

ويذاع اللقاء في تمام السابعة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل منتخب النرويج ضيفا على النمسا في العاشرة إلا ربع مساء.

دوري المحترفين المصري

تقام منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين المصري.

ويشهد اليوم خوض أربع مباريات وجميعهم في تمام الرابعة عصرا.

ويلعب المقاولون العرب أمام الداخلية، بينما منتخب السويس فيستضيف القناة.

وفريق طنطا يحل ضيفا على بروكسي، وأخيرا يلعب راية ضد أبو قير للأسمدة.

وكان من المقرر إقامة مواجهة بلدية المحلة أمام سبورتنج بينما تقرر تأجيل المباراة بسبب رفض الأمن إقامة اللقاء على استاد البلدية لعدم توافر الاشتراطات الإنشائية والفنية.

منتخب إنجلترا دوري الأمم تصفيات إفريقيا دوري المحترفين
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