دوري الأمم الأوروبية - رونالدو يهز شباك بولندا ويقود البرتغال للفوز.. وانتصار شاق لـ إسبانيا

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لحصد 3 نقاط أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية، فيما فاز منتخب إسبانيا بطل أوروبا على الدنمارك.

وأصبح رونالدو الأكثر تحقيقا للانتصارات مع منتخب بلاده في التاريخ بالتساوي مع سيرخيو راموس مع إسبانيا برصيد 131 مباراة.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة الـ 4 في التصنيف الأول لربع نهائي البطولة للمنافسة على اللقب.

البرتغال × بولندا

في وارسو، سجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم 906 مع الأندية والمنتخبات و133 بقميص البرتغال.

أوقـــــفه عن التســــــجيل إن استــــــطعت 😎🐐 سجل كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 عامًا 33 هدفًا للنادي والمنتخب في عام 2024 🤯💪 pic.twitter.com/qmV4zt9NOU — FilGoal (@FilGoal) October 12, 2024

وانتصر منتخب البرتغال بنتيجة 3-1 ومحققا العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات.

وافتتح برناردو سيلفا بالتسجيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 37 أضاف رونالدو الثاني بعد متابعة تسديدة رافائيل لياو الأرضية التي ارتدت من القائم.

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وشارك ديوجو جوتا في الدقيقة 63 بدلا من رونالدو.

وقلص بيوتر زيلينيكسي النتيجة في الدقيقة 78 لأصحاب الأرض.

لكن يان بيدناريك سجل هدفا بالخطأ في مرماه معيدا فارق الهدفين لصالح البرتغال قبل دقيقتين على نهاية المباراة لتنتهي بالفوز 3-1.

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وارتفع رصيد البرتغال لـ 9 نقاط ويليه كرواتيا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على اسكتلندا 2-1.

وظل منتخب بولندا ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب اسكتلندا الترتيب بدون رصيد.

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إسبانيا × الدنمارك

وفي مورسيا وعلى ملعب إنريكي روكا احتفل لاعبو إسبانيا مع الجماهير بلقب يورو 2024.

قبل انطلاق مباراة إسبانيا والدنمارك 🇪🇸🆚🇩🇰 ألفارو موراتا قائد المنتخب الإسباني عرض كأس اليورو للجمهور بالملعب في أول مباراة للاروخا على أرضهم بعد فوزهم بالبطولة الأوروبية 🤩🏆 pic.twitter.com/6zPoV5L968 — FilGoal (@FilGoal) October 12, 2024

وارتدى لامين جمال القميص رقم 10 مع اللاروخا لأول مرة في مسيرته.

كثف منتخب إسبانيا فرصه لكن بدون أهداف في شوط أول انتهى سلبيا.

لامين جمال بالرقم 10 مع إسبانيا لأول مرة 🤩🇪🇸 pic.twitter.com/UyDeI7LB6U — FilGoal (@FilGoal) October 12, 2024

وزاد الضغط في الشوط الثاني بـ 14 تسديدة أخرى.

وتأخر الهدف حتى الدقيقة 79 والذي سجل مارتن زوبيميندي والذي دوّن أول أهدافه بقميص المنتخب.

ورفع الماتادور رصيده لـ 7 نقاط في الصدارة، بينما تكبد منتخب الدنمارك الخسارة برصيد 6 نقاط.

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وفي نفس المجموعة حقق منتخب صربيا الفوز الأول له ورفع رصيده لـ 4 نقاط.

وسجل نيكو إلفيدي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45، وأضاف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وأهدر بيريل إمبولو ركلة جزاء لسويسرا كاد أن يقلص به الفارق.

بينما تذيل منتخب سويسرا الترتيب بدون رصيد.