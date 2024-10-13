المدير الفني لاتحاد الكرة يكشف حقيقة التلاعب في أعمار لاعبي منتخب 2008

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

علاء نبيل

كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة حقيقة التلاعب في أعمار لاعبي منتخب مصر للناشئين من مواليد 2008.

وقال نبيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تحاليل 7 لاعبين في منتخب 2008 أظهرت أن أعمارهم ليست مطابقة للمرحلة العمرية".

وأضاف "سيتم إجراء تحليل آخر لهم بنفس الجهاز الذي سيتم استخدامه في المغرب للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، بعد ذلك سنتخذ القرار اللازم".

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وأوضح "اتفقنا مع أحمد الكاس مدرب منتخب 2008 ألا يشارك هؤلاء اللاعبين رسميا أو وديا حتى يتم التأكد من أعمارهم".

وواصل "تحاليل تحديد العمر لا تتم بالشكل الصحيح دائما. هناك معامل لا تصدر النتائج الدقيقة وهناك حالات تلاعب وفي بعض الأحيان يذهب شخص آخر للتحليل باسم اللاعب وفي النهاية تكون الأوراق سليمة".

وأكمل نبيل "الأندية هي المسؤولة عن مسألة أعمار اللاعبين بصرف النظر عن الأوراق.. وفي مرحلة 2009 تحديدا تتكرر هذه المشكلة وهناك عدة لاعبين أكبر من فئتهم العمرية بـ 3 أو 4 سنوات".

واختتم "إن ثبت وجود تلاعب في أعمار اللاعبين سأرسل توصياتي لمجلس إدارة اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات ضد اللاعبين وأنديتهم".

علاء نبيل منتخب مصر 2008
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