المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا - محمد صلاح

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر حقيقة ما تردد عن انزعاج محمد صلاح قائد المنتخب من استبداله في المباراة السابقة أمام موريتانيا.

وقال مراد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "البعض يقول إن صلاح خرج منزعجا وهذا لم يحدث. فزنا بـ 3 مباريات وقرار إراحة صلاح من اللعب على النجيل الصناعي أمام موريتانيا جاء للحفاظ عليه".

وأضاف "السفر سيستغرق 8 ساعات كذلك والبدائل متوفرة وبالتالي ليست هناك مشكلة".

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وأوضح "لا توجد مشاكل بطلب اللاعبين للراحة، حين أراد محمد عبد المنعم التركيز مع نيس في بدايته تفهم حسام حسن طلبه وسانده".

وأكمل "هذا أمر طبيعي والجهاز الفني يضع اللاعبين أولوية له".

أما عن نبيل عماد لاعب الوسط الذي خرج من المعسكر قال: "عماد كان يبذل قصارى جهده للتواجد مع المنتخب ولكن الإصابة حرمته من ذلك".

وكشف "نبيل عماد أصيب بشد في العضلة الخلفية في المران الثاني للمعسكر، ثم خضع لاختبارات طبية أثبتت صعوبة مشاركته وبالتالي قرر الجهاز الفني إراحته حفاظا عليه".

وتقام مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

أما صلاح فرفع رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.

وسجل منتخب مصر 15 هدفا تحت قيادة حسام حسن في 7 مباريات.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد عيد كأساسي ومحمود صابر كبديل ليسجل الثنائي ظهوره الأول بقميص منتخب مصر الأول.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

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